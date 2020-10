Whirpool, crisi simbolo dell’era Covid: Governo al bivio (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Una crisi esplosa nel pieno della pandemia che, proprio per questo, può diventarne simbolo, di resa o riscatto. “La prossimità della data della chiusura dello stabilimento di Napoli annunciata da Whirlpool, il 31 di ottobre, obbliga tutti noi ad azioni straordinarie, efficaci e urgenti a partire da un’interlocuzione diretta con la proprietà americana. Questo a fronte di uno stallo oggettivo nel confronto tra voi, noi e la dirigenza italiana”. Questo l’appello in una lettera inviata oggi da Fim Fiom e Uilm, al Premier Giuseppe Conte per sollecitare un incontro in tempi brevi sulla delicata vertenza Whirlpool. A rischio il futuro di oltre 300 lavoratori. “Fa male vedere una città sofferente, protestare, difendere i propri diritti. Lottare e gridare a gran voce, scioperare ed ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Unaesplosa nel pieno della pandemia che, proprio per questo, può diventarne, di resa o riscatto. “La prossimità della data della chiusura dello stabilimento di Napoli annunciata da Whirlpool, il 31 di ottobre, obbliga tutti noi ad azioni straordinarie, efficaci e urgenti a partire da un’interlocuzione diretta con la proprietà americana. Questo a fronte di uno stallo oggettivo nel confronto tra voi, noi e la dirigenza italiana”. Questo l’appello in una lettera inviata oggi da Fim Fiom e Uilm, al Premier Giuseppe Conte per sollecitare un incontro in tempi brevi sulla delicata vertenza Whirlpool. A rischio il futuro di oltre 300 lavoratori. “Fa male vedere una città sofferente, protestare, difendere i propri diritti. Lottare e gridare a gran voce, scioperare ed ...

(Teleborsa) - Una crisi esplosa nel pieno della pandemia che, proprio per questo, può diventarne simbolo, di resa o riscatto. "La prossimità della data della chiusura dello stabilimento di Napoli ...

Wirlpool, sindacati chiedono a Conte un incontro prima del tavolo

"In preparazione del tavolo di confronto che confidiamo si possa tenere alla sua presenza, Le chiediamo di poterLa incontrare anticipatamente". Lo chiedono con una nota congiunta le segreterie naziona ...

