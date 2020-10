Whirlpool | lettera degli operai alla città | “Difendiamo il diritto al lavoro”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Hanno lottato e gridato con tutte le loro forze e non si reputano di certo stanchi. Sono glidelladi Napoli. Dopo oltre 18 mesi di lotta lo stabilimento di via Argine chiuderà i battenti il prossimo 31 ottobre. Come confermato dal amministratore delegato di, Luigi La Morgia, all’ultimo tavolo tra azienda e governo. Una chiusura ingiusta, arrivata in piena pandemia, che aspetta ancora degne risposte dmultinazionale e dalle istituzioni. Incapaci, dopo più di un anno, di dare soluzioni incisive ai vertici dell’azienda Usa. La stessa che dopo aver goduto di svariati milioni di euro e sovvenzioni statali oggi lascia, nel pieno dell’emergenza sociale e sanitaria, il capoluogo campano. Dichiarando il sito partenopeo ...