Wander | il trailer del film con Aaron Eckhart e Tommy Lee Jones

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilufficiale di, il thriller conLee, è appena arrivato online. Si tratta di unincentrato su un uomo fermamente convinto che la morte della propria figlia sia collegata a una tratta di esseri umani. Il protagonista del lungometraggio è un investigatore privato (interpretato da) mentalmente instabile. L’uomo viene assunto per indagare su un caso, ma inizierà a pensare che questa cospirazione sia strettamente legata alla morte della figlia. Dietro la macchina da presa troviamo April Mullen, la regista di Dead Before Dawn 3D (unstereoscopico live-action). Nel cast figurano...

