Walter Ricciardi: il nuovo DPCM “non è sufficiente, il virus dilaga incontrollato in alcune zone del Paese” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “L’insieme delle misure” contenute nel nuovo DPCM “è un passo avanti, ma non è sufficiente per affrontare la circolazione del virus in questo momento, che in alcune aree del Paese dilaga incontrollato: quando abbiamo un indice di contagio di 2.5 significa che la trasmissione è esponenziale e c’è bisogno di misure più aggressive su tutti i versanti“: è quanto ha affermato – a Omnibus su La7 – il consigliere Ministro della Salute, Walter Ricciardi. “Uno studio pubblicato la settimana scorsa dall’Università di Edimburgo su Lancet ha studiato le esperienze di 131 Paesi nei 6-7 passati dice che quando la circolazione del ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) “L’insieme delle misure” contenute nel“è un passo avanti, ma non èper affrontare la circolazione delin questo momento, che inaree del Paese: quando abbiamo un indice di contagio di 2.5 significa che la trasmissione è esponenziale e c’è bisogno di misure più aggressive su tutti i versanti“: è quanto ha affermato – a Omnibus su La7 – il consigliere Ministro della Salute,. “Uno studio pubblicato la settimana scorsa dall’Università di Edimburgo su Lancet ha studiato le esperienze di 131 Paesi nei 6-7 passati dice che quando la circolazione del ...

HuffPostItalia : Walter Ricciardi: 'Avevo previsto 16mila casi a Natale, li abbiamo avuti ieri. Trend esponenziale perché non si è a… - Nicola_Firenze : RT @La7tv: #omnibus @WRicciardi (Consigliere Ministro della Salute) ritiene che il nuovo DPCM non sia sufficiente a contenere il contagio:… - La7tv : #omnibus @WRicciardi (Consigliere Ministro della Salute) ritiene che il nuovo DPCM non sia sufficiente a contenere… - mastaccio : Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute: l'unica soluzione è un #lockdown non generalizzato. Poi s… - vin83295924 : Tweet di Walter Ricciardi (@WRicciardi) Walter Ricciardi (@WRicciardi) ha twittato: l’espressione e’ colorita, ma n… -