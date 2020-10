Von der Leyen: 'All'Italia i primi 10 miliardi per Cig e lavoro' (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Ho buone notizie per l'Italia perché il programma Sure è pronto per essere operativo. In pratica diciamo alle imprese: non licenziate i vostri lavoratori. Diamo dei sussidi in denaro con i fondi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Ho buone notizie per l'perché il programma Sure è pronto per essere operativo. In pratica diciamo alle imprese: non licenziate i vostri lavoratori. Diamo dei sussidi in denaro con i fondi ...

Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervistata dal Tg1. Giovedì scorso von der Leyen aveva preannunciato che Italia, Spagna e Polonia sarebbero stati i primi Paesi ...

