Volley, tamponi negativi per il gruppo squadra del Bisonte Firenze

Buone notizie per il Bisonte Firenze. Il club ha comunicato che i tamponi di controllo effettuati dal Medical Partner ufficiale Villa Donatello su tutto il gruppo squadra, dopo che sabato era emersa la positività al Covid-19 di un'atleta a seguito degli accertamenti eseguiti giovedì, hanno dato esito negativo. Per la squadra già da domani mattina è in programma il ritorno agli allenamenti mentre la gara contro l'Imoco Conegliano in programma mercoledì alle 18 al Mandela Forum si giocherà regolarmente. L'atleta positiva – completamente asintomatica – è la palleggiatrice giapponese Naoko Hashimoto.

Tra febbri, infortuni, tamponi e virus la Futura sembrava già bersagliata da tutte le sfortune possibili a minare la prima fase del campionato. Eppure ha iniziato davvero a piovere sul bagnato: Benede ...

Salta il recupero della terza giornata in programma questo mercoledì tra le Azzurrine ed il Puma. Due nuovi casi di positività al Covid nel Club Italia ...

