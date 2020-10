Volley | i migliori italiani della settima giornata di Superlega Juantorena | Vettori | Travica | la vecchia guardia al potere

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 ottobre 2020) OSMANY: Lui, davvero, non manca mai in questa speciale graduatoria. Con 15 punti contribuisce a spegnere i bollori di Milano: 67% in attacco, un ace, il 43% in ricezione e la solita prova di autorità. ROBERTO RUSSO: Che bel rientro da titolare per il cenmtrale umbro contro la sua ex squadra, Ravenna. Mette a segno 10 punti con due ace e il 67% in attacco. Gli manca il muro ma di palloni ne “sporca” tanti. Nella emergenza legata al Covid, Perugia ritrova il suo centrale. FRANCESCO RECINE: Evita un passivo più pesante alla Consar con una prova di sostanza, di fronte alla squadra di papà Stefano, contro cui ci teneva a fare bene. Chiude la partita del PalaBarton con 15 punti all’attivo, il 62% in attacco e “solo” il 33% in ricezione (ma non viene cercato con frequenza dai battitori avversari). Un muro a ...