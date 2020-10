Volley femminile, le migliori italiane della settima giornata di A1. Caterina Bosetti versione “super”. Il trio azzurro di Conegliano non perdona (Di lunedì 26 ottobre 2020) PAOLA EGONU Impone la sua legge anche a Monza mettendo a segno ben 17 punti in tre soli set. Due ace, due muri e un eloquente 54% in attacco a suggellare un’altra prova da incorniciare. MIRIAM SYLLA Ancora una prova di sostanza della schiacciatrice azzurra che non deve certo strafare. Chiude con 7 punti ma con il 60% in fase offensiva, il 53% in ricezione e un muro MONICA DE GENNARO Perfetta, come quasi sempre, in ricezione e in difesa. Chiude con uno stratosferico 80% di precisione in ricezione. Chapeau! Caterina Bosetti E’ lei l’anima di Novara che espugna al termine della gara più lunga di sempre, il Palasport di Scandicci. Totalizza 22 punti con 4 ace, un ottimo 49% in attacco e un sontuoso 80% in ricezione. SARA LODA Il successo prezioso in chiave salvezza di ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) PAOLA EGONU Impone la sua legge anche a Monza mettendo a segno ben 17 punti in tre soli set. Due ace, due muri e un eloquente 54% in attacco a suggellare un’altra prova da incorniciare. MIRIAM SYLLA Ancora una prova di sostanzaschiacciatrice azzurra che non deve certo strafare. Chiude con 7 punti ma con il 60% in fase offensiva, il 53% in ricezione e un muro MONICA DE GENNARO Perfetta, come quasi sempre, in ricezione e in difesa. Chiude con uno stratosferico 80% di precisione in ricezione. Chapeau!E’ lei l’anima di Novara che espugna al terminegara più lunga di sempre, il Palasport di Scandicci. Totalizza 22 punti con 4 ace, un ottimo 49% in attacco e un sontuoso 80% in ricezione. SARA LODA Il successo prezioso in chiave salvezza di ...

Federvolley : #SerieA1Femminile ???? Prima vittoria @volleybergamo , per @ImocoVolley sesta vittoria di fila. Vittorie per… - hardyjapan : #volleyworldfantagalli Serie A1 femminile Prima vittoria per la @volleybergamo - LaNotiziaQuoti : Trasferta ancora amara per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che stenta a carburare in avvio, ma poi trova l’orgogl… - CorriereRomagna : Volley, Serie A2 femminile: risultati e classifica 7ª giornata - - TopMoviie : RT @zazoomblog: Volley femminile serie A1 7. giornata. Bergamo supera Perugia: 3 punti d’oro per la salvezza - #Volley #femminile #serie #… -