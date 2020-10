Volley femminile, le migliori italiane della 7. giornata di A1. Caterina Bosetti versione “super”. Il trio azzurro di Conegliano non perdona (Di lunedì 26 ottobre 2020) PAOLA EGONU: Impone la sua legge anche a Monza mettendo a segno ben 17 punti in tre soli set. Due ace, due muri e un eloquente 54% in attacco a suggellare un’altra prova da incorniciare. MIRIAM SYLLA: Ancora una prova di sostanza della schiacciatrice azzurra che non deve certo strafare. Chiude con 7 punti ma con il 60% in fase offensiva, il 53% in ricezione e un muro MONICA DE GENNARO: Perfetta, come quasi sempre, in ricezione e in difesa. Chiude con uno stratosferico 80% di precisione in ricezione. Chapeau! Caterina Bosetti: E’ lei l’anima di Novara che espugna al termine della gara più lunga di sempre, il Palasport di Scandicci. Totalizza 22 punti con 4 ace, un ottimo 49% in attacco e un sontuoso 80% in ricezione. SARA LODA: Il successo prezioso in chiave salvezza di Bergamo contro Perugia ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) PAOLA EGONU: Impone la sua legge anche a Monza mettendo a segno ben 17 punti in tre soli set. Due ace, due muri e un eloquente 54% in attacco a suggellare un’altra prova da incorniciare. MIRIAM SYLLA: Ancora una prova di sostanzaschiacciatrice azzurra che non deve certo strafare. Chiude con 7 punti ma con il 60% in fase offensiva, il 53% in ricezione e un muro MONICA DE GENNARO: Perfetta, come quasi sempre, in ricezione e in difesa. Chiude con uno stratosferico 80% di precisione in ricezione. Chapeau!: E’ lei l’anima di Novara che espugna al terminegara più lunga di sempre, il Palasport di Scandicci. Totalizza 22 punti con 4 ace, un ottimo 49% in attacco e un sontuoso 80% in ricezione. SARA LODA: Il successo prezioso in chiave salvezza di Bergamo contro Perugia ...

Federvolley : #SerieA1Femminile ???? Prima vittoria @volleybergamo , per @ImocoVolley sesta vittoria di fila. Vittorie per… - hardyjapan : #volleyworldfantagalli Serie A1 femminile Prima vittoria per la @volleybergamo - LaNotiziaQuoti : Trasferta ancora amara per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che stenta a carburare in avvio, ma poi trova l’orgogl… - CorriereRomagna : Volley, Serie A2 femminile: risultati e classifica 7ª giornata - - TopMoviie : RT @zazoomblog: Volley femminile serie A1 7. giornata. Bergamo supera Perugia: 3 punti d’oro per la salvezza - #Volley #femminile #serie #… -