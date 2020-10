Visite bloccate per il virus: nove mesi per una ecografia, crollano le diagnosi salva-vita (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si arriva a 7 mesi di attesa per una risonanza, a 9 per un ecocardiogramma o un'ecografia, mentre si arriva anche un anno per le Visite specialistiche, reumatologiche, ginecologiche ad esempio,. Per i ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si arriva a 7di attesa per una risonanza, a 9 per un ecocardiogramma o un', mentre si arriva anche un anno per lespecialistiche, reumatologiche, ginecologiche ad esempio,. Per i ...

Dpcm, lezioni a distanza fino al 100% alle superiori. Le feste sono vietate

Per gli italiani torna l’incubo della “nuova normalità”, quella fatta di serrande abbassate per le attività ritenute non indispensabili. Con il nuovo ...

