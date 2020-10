Virus, vaccino di Oxford genera risposta immunitaria negli anziani (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Financial Times anticipa alcuni studi sulla sperimentazione. Di Lorenzo, presidente dell'Irbm: "Entro giugno 2021 ci saranno dosi per tutti" Leggi su repubblica (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Financial Times anticipa alcuni studi sulla sperimentazione. Di Lorenzo, presidente dell'Irbm: "Entro giugno 2021 ci saranno dosi per tutti"

ROMA - Il vaccino contro il Covid sviluppato dall'università di Oxford, in collaborazione con l'azienda farmaceutica AstraZeneca, genera una forte risposta immunitaria tra gli anziani, il gruppo più ...

“Coronavirus provocato dal vaccino antinfluenzale”, la fake news che gira sui social

38 vaccini antinfluenzali fatti ad altrettanti anziani ... Tale registrazione infatti imputerebbe alla recente vaccinazione antinfluenzale la causa del contagio da virus Sars-Covid-19 dei casi ...

