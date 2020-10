Virus | vaccino di Oxford | «Genera forte risposta immunitaria negli anziani»

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il vaccino contro il Covid sviluppato dall’università di Oxford, in collaborazione con l’azienda farmaceutica AstraZeneca, genera una forte risposta immunitaria tra gli anziani, il gruppo più vulnerabile: è quanto scrive il Financial Times.

repubblica : Virus, vaccino di Oxford genera risposta immunitaria negli anziani - repubblica : Virus, vaccino di Oxford genera risposta immunitaria negli anziani [aggiornamento delle 12:25] - sole24ore : ? Le notizie sul coronavirus di oggi 26 ottobre ?Vaccino Oxford-AstraZeneca: buona risposta sui pazienti anziani… - MariLu201068 : RT @FerzanOzpetek: Virus, vaccino di Oxford genera risposta immunitaria negli anziani - bastulio : Possibile che in pochi mesi trovino un vaccino contro un virus nuovo e complicatissimo mentre contro la banale forf… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus vaccino

Tecnicamente il vaccino che, ricordiamolo, è una forma indebolita del virus, ha scatenato la produzione di anticorpi e linfociti T killer, cioè le cellule coinvolte in prima linea contro le invasioni ...In questo periodo critico poi è assolutamente utile per abbassare la circolazione del virus. Per questo la Regione ha deciso di regolamentare la materia e rendere obbligatoria la vaccinazione per chi ...