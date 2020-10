Virus in Campania: salgono postivi, sintomatici e guariti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania, aggiornato alle ore 23.59 del 25 ottobre 2020, descrive numeri e tendenze. Su 11.569 tamponi effettuati, i ‘positivi’ sono risultati 1.981, ossia il 17.1% (nei giorni precedenti sono stati 15.3% e 13.7%) con 9.588 persone sottoposte a tampone che non hanno il Virus. Di questi 1.981 ‘positivi’, 146 sono sintomatici (ossia il 7.4%, nei giorni scorsi erano il 5.6% il 3.37%, il 4.4%, il 5.7%). Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 146 positivi sintomatici rappresentano l’1.3% (nei giorni scorsi erano lo 0.85%, lo 0.4, lo 0.6%, lo 0.7%). Nel flusso di informazioni sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi hanno e quale percentuale di ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della, aggiornato alle ore 23.59 del 25 ottobre 2020, descrive numeri e tendenze. Su 11.569 tamponi effettuati, i ‘positivi’ sono risultati 1.981, ossia il 17.1% (nei giorni precedenti sono stati 15.3% e 13.7%) con 9.588 persone sottoposte a tampone che non hanno il. Di questi 1.981 ‘positivi’, 146 sono(ossia il 7.4%, nei giorni scorsi erano il 5.6% il 3.37%, il 4.4%, il 5.7%). Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 146 positivirappresentano l’1.3% (nei giorni scorsi erano lo 0.85%, lo 0.4, lo 0.6%, lo 0.7%). Nel flusso di informazioni sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi hanno e quale percentuale di ...

