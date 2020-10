Vigili fermano donna senza mascherina a Firenze: lei reagisce e la ammanettano | VIDEO (Di lunedì 26 ottobre 2020) Attimi di tensione a Firenze dove un controllo della polizia municipale per una mascherina ha fatto scattare il caos. Tutto è accaduto in pizza della Repubblica dove una donna che era a spasso col cane, ma priva del dispositivo di protezione, è stata avvicinata dai Vigili. La donna ha iniziato a dare in escandescenze rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Alla sua reazione i Vigili l’hanno bloccata in modo brusco scatenando la reazione di molti presenti che hanno iniziato a inveire contro gli agenti della municipale insultandoli. L’intera scena, conclusa poi con la donna in manette, caricata a forza su una volante e portata in centrale, è stata ripresa in alcuni VIDEO da altri presenti che hanno pubblicato ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Attimi di tensione adove un controllo della polizia municipale per unaha fatto scattare il caos. Tutto è accaduto in pizza della Repubblica dove unache era a spasso col cane, ma priva del dispositivo di protezione, è stata avvicinata dai. Laha iniziato a dare in escandescenze rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Alla sua reazione il’hanno bloccata in modo brusco scatenando la reazione di molti presenti che hanno iniziato a inveire contro gli agenti della municipale insultandoli. L’intera scena, conclusa poi con lain manette, caricata a forza su una volante e portata in centrale, è stata ripresa in alcunida altri presenti che hanno pubblicato ...

