Verso il decreto Ristoro per locali, sport e spettacolo: aiuti “automatici”, Cig prolungata, bonifici entro due settimane. Cosa sappiamo finora (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)L’attesa per chi è costretto a limitare se non proprio a chiudere la propria attività dopo l’ultimo Dpcm dovrebbe finire domani, quando il decreto sui ristori per le attività già in enorme difficoltà per l’emergenza Coronavirus dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, secondo la speranza del viceministro all’Economia Antonio Misiani. Il governo punta a tempi brevi e procedure agili, così come ha anticipato ieri 25 ottobre il ministro Roberto Gualtieri, che ha fissato a metà novembre la data entro la quale saranno elargiti i contributi a fondo perduto che dovrebbero coinvolgere almeno piccole e medie imprese. Contributi più alti di quelli della prima ondata Le attività da ristorare sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)L’attesa per chi è costretto a limitare se non proprio a chiudere la propria attività dopo l’ultimo Dpcm dovrebbe finire domani, quando ilsui ristori per le attività già in enorme difficoltà per l’emergenza Coronavirus dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, secondo la speranza del viceministro all’Economia Antonio Misiani. Il governo punta a tempi brevi e procedure agili, così come ha anticipato ieri 25 ottobre il ministro Roberto Gualtieri, che ha fissato a metà novembre la datala quale saranno elargiti i contributi a fondo perduto che dovrebbero coinvolgere almeno piccole e medie imprese. Contributi più alti di quelli della prima ondata Le attività da ristorare sono ...

cupofcoffee__ : RT @bluecornflowerr: a torino in piazza castello è in atto la protesta dei taxisti verso le norme del nuovo decreto è così che si fanno le… - mongilmore_ : RT @bluecornflowerr: a torino in piazza castello è in atto la protesta dei taxisti verso le norme del nuovo decreto è così che si fanno le… - AEmilyHP : RT @bluecornflowerr: a torino in piazza castello è in atto la protesta dei taxisti verso le norme del nuovo decreto è così che si fanno le… - denfriedegg : RT @bluecornflowerr: a torino in piazza castello è in atto la protesta dei taxisti verso le norme del nuovo decreto è così che si fanno le… - _Herojustforfun : RT @bluecornflowerr: a torino in piazza castello è in atto la protesta dei taxisti verso le norme del nuovo decreto è così che si fanno le… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso decreto Coronavirus, verso il decreto per una nuova stretta. Dai bar alle palestre: le ultime ipotesi in campo Il Sole 24 ORE Decreto Agosto: bonus INPS mille euro, via alle domande

Con il decreto Agosto arriva una nuova indennità da mille euro ... al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non ...

Ristori a fondo perduto e indennizzi per le imprese, tutte le misure in arrivo

I bonus saranno svincolati dalla perdita di fatturato ed erogati dall’agenzia delle Entrate alle attività coinvolte dalla nuova stretta anche con volume d’affari oltre 5 milioni, selezionate in base a ...

Con il decreto Agosto arriva una nuova indennità da mille euro ... al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non ...I bonus saranno svincolati dalla perdita di fatturato ed erogati dall’agenzia delle Entrate alle attività coinvolte dalla nuova stretta anche con volume d’affari oltre 5 milioni, selezionate in base a ...