Van Dijk infortunato | Depay gol con dedica speciale | “Tieni duro”

Sono state settimane difficili quelle trascorse da Virgil Van Dijk, capitano dell'Olanda e centrale difensivo del Liverpool, che nel derby contro l'Everton ha subito un brutto infortunio al ginocchio, che lo terra fuori a lungo, a seguito di uno scontro con il portiere rivale Pickford. Tanti i messaggi di sostegno arrivati al difensore compreso quello molto bello del connazionale Memphis Depay che col suo Lione ha voluto dedicarli una rete e una maglia speciale.La dedica di Depay a Van Dijk Van Dijk (getty images) A segno nella sfida di Ligue 1 contro il Monaco, Depay ha voluto celebrare la propria rete con un'esultanza speciale: su la maglia ed ecco ...

Van Dijk va ko, Depay segna con l'OL e gli dedica il gol: "Tieni duro fratello"

Il capitano dell'Olanda, Virgil van Dijk dovrà stare diversi mesi fuori a causa di un infortunio al ginocchio subito la scorsa settimana in Premier League. Una grave assenza anche per la nazionale ...

Il capitano dell'Olanda, Virgil van Dijk dovrà stare diversi mesi fuori a causa di un infortunio al ginocchio subito la scorsa settimana in Premier League. Una grave assenza anche per la nazionale ...