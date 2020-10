Van Basten punge Van de Beek: “So che guadagna tanti soldi allo United, ma non può giocare solo 6-7 gare all’anno” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un parere certamente illustre, soprattutto se si tratta di parlare di olandesi. Marco Van Basten non le ha certo mandate a dire a Donny Van de Beek, attuale centrocampista del Manchester United. Il calciatore sta affrontando un momento davvero particolare: dopo essere stato acquistato per circa 40 milioni, non sta trovando spazio nei Red Devils. Una scelta, quindi, fin qui non positiva per il suo futuro. Ecco perché, la leggenda ex anche di Ajax e Milan ha voluto dire la sua a Ziggo Sport senza risparmiare qualche cirtica al giovane calciatore.Van Basten critica Van de Beekcaption id="attachment 1042469" align="alignnone" width="734" Van de Beek (screenshot twitter)/caption"È molto brutto quando un calciatore del genere entra in campo sei o sette volte l'anno", ha esordito ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un parere certamente illustre, soprattutto se si tratta di parlare di olandesi. Marco Vannon le ha certo mandate a dire a Donny Van de, attuale centrocampista del Manchester. Il calciatore sta affrontando un momento davvero particolare: dopo essere stato acquistato per circa 40 milioni, non sta trovando spazio nei Red Devils. Una scelta, quindi, fin qui non positiva per il suo futuro. Ecco perché, la leggenda ex anche di Ajax e Milan ha voluto dire la sua a Ziggo Sport senza risparmiare qualche cirtica al giovane calciatore.Vancritica Van decaption id="attachment 1042469" align="alignnone" width="734" Van de(screenshot twitter)/caption"È molto brutto quando un calciatore del genere entra in campo sei o sette volte l'anno", ha esordito ...

Un parere certamente illustre, soprattutto se si tratta di parlare di olandesi. Marco Van Basten non le ha certo mandate a dire a Donny Van de Beek, attuale centrocampista del Manchester United. Il

