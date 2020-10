Vaccino per il COVID-19, IRBM di Pomezia: “Entro giugno 2021 tutti potranno vaccinarsi” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Vaccino contro il COVID-19 prodotto da AstraZeneca arriverà nel 2021 ed entro il mese di giugno potrebbe essere disponibile per tutti i cittadini italiani che vorranno vaccinarsi. La stima stavolta non arriva da un Ministro o dalle autorità sanitarie, che nel corso degli ultimi mesi si sono lanciati in stime più o meno credibili, ma dall’IRBM di Pomezia, la società che insieme all’università di Oxford sta lavorando al Vaccino. Piero Di Lorenzo, presidente dell’IRBM Science Park, ha portato questa mattina una ventata di ottimismo in una situazione che, dopo l’ultimo DPCM, era più che mai necessaria. Intervenuto ad Omnibus su La7, Di Lorenzo ha fornito una stima ... Leggi su blogo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilcontro il-19 prodotto da AstraZeneca arriverà neled entro il mese dipotrebbe essere disponibile peri cittadini italiani che vorranno vaccinarsi. La stima stavolta non arriva da un Ministro o dalle autorità sanitarie, che nel corso degli ultimi mesi si sono lanciati in stime più o meno credibili, ma dall’di, la società che insieme all’università di Oxford sta lavorando al. Piero Di Lorenzo, presidente dell’Science Park, ha portato questa mattina una ventata di ottimismo in una situazione che, dopo l’ultimo DPCM, era più che mai necessaria. Intervenuto ad Omnibus su La7, Di Lorenzo ha fornito una stima ...

chedisagio : È gravissimo, per me, che il premier @GiuseppeConteIT parli del prossimo arrivo del vaccino, addirittura entro l'an… - matteograndi : “Non mi piace fare promesse”. E poi parla di Vaccino a novembre. Ma davvero ci lasciamo prendere per i fondelli così da chi ci governa? - Adnkronos : ++'#Vaccino #Covid per tutti in Italia entro giugno'++ - mugiwara0183 : RT @DarioBressanini: La favola di oggi di Conte è il vaccino a dicembre: è una favola. Perché non dirlo agli Italiani? Se siamo fortunati i… - MariMario1 : RT @caterinapac: @markorusso69 Mio marito, immunovirologo, ha la sua tesi: si chiama immunità di gregge, quella che si svilupperebbe con il… -