Vaccino Oxford funziona | Burioni | “Fantastico se vero”

Leggi su zon

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il. Questa la notizia che arriva direttamente dall’università inglese. La dose sviluppata con collaborazione con AstraZeneca, genererebbe una forte risposta immunitaria negli anziani. Il virologo: “Notizia fantastica se vera” Arrivano buone notizie dall’Inghilterra. Il, testato dall’omonima università inglese in collaborazione con AstraZeneca, funzionerebbe. I primi test infatti, hanno rilevato una forte risposta immunitaria nei pazienti anziani affetti da Covid 19. A scriverlo è il Financial Times che rende noti i progressi sulla sperimentazione del. La dose sarebbe già alla fase 3, step che lascia ben sperare per una repentina ...