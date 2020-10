Vaccino Covid Oxford, “rilevate risposte immunitarie robuste nelle persone anziane” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La fase III della sperimentazione del Vaccino Oxford/Irbm/AstraZeneca si sta per completare. E il Financial Times scrive i primi risultati dei test per il Vaccino anti Covid sviluppato dall’ateneo britannico, le cui dosi saranno prodotte in Italia dalla societa Irbm di Pomezia, mostrano che produce “una robusta risposta immunitaria nelle persone anziane” quello che è considerato il gruppo a più alto rischio. È stato rilevato, scrive il quotidiano due persone vicine alla sperimentazione, che il composto innesca gli anticorpi protettivi e le cellule T nei gruppi di età più avanzata. I risultati al momento sembrano replicare dati rilasciati a luglio che hanno mostrato che il Vaccino ha generato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) La fase III della sperimentazione del/Irbm/AstraZeneca si sta per completare. E il Financial Times scrive i primi risultati dei test per ilantisviluppato dall’ateneo britannico, le cui dosi saranno prodotte in Italia dalla societa Irbm di Pomezia, mostrano che produce “una robusta risposta immunitariaanziane” quello che è considerato il gruppo a più alto rischio. È stato rilevato, scrive il quotidiano duevicine alla sperimentazione, che il composto innesca gli anticorpi protettivi e le cellule T nei gruppi di età più avanzata. I risultati al momento sembrano replicare dati rilasciati a luglio che hanno mostrato che ilha generato ...

