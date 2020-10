Usa, trova pistola e si spara: bambino muore durante la sua festa di compleanno (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un bambino di 3 anni si è sparato accidentalmente al petto con una pistola, ritrovata nella sua abitazione di Porter, in Texas (Usa). Tragedia negli Stati Uniti, dove un bambino di soli 3 anni è deceduto dopo essersi sparato involontariamente un colpo di pistola. Il piccolo stava festeggiando il suo compleanno, quando sfuggito al controllo … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 ottobre 2020) Undi 3 anni si èto accidentalmente al petto con una, rita nella sua abitazione di Porter, in Texas (Usa). Tragedia negli Stati Uniti, dove undi soli 3 anni è deceduto dopo essersito involontariamente un colpo di. Il piccolo stava festeggiando il suo, quando sfuggito al controllo … L'articolo proviene da YesLife.it.

walter0309 : @LuciaLaVita1 @fattoquotidiano Ecco un’altra che trova in Salvini il colpevole invece di guardare ad un governo di… - Kikyo91 : @PamCar86 Assolutamente, vale per entrambi! C'è gente che le usa tranquillamente in qualunque frase, anche le più c… - SimoneBonzanini : @Diesira3 @MatteoSchiavo18 @StefaniaCarini @alexbarbera USA hanno la fortuna che la densità abitativa media è scars… - _MrsDeWitt_ : @_Error_404_ No vabbè lo usa mia sorella! Dice che si trova sempre bene ma io sinceramente mi sono trovata malissimo rip - sonounprecario : @Gioxx @Gabry89 Vabbè ma come puoi prendere sul serio chi pensa che il buono pasto sia legato al pasto consumato e… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa trova Elezioni America 2020, Delaware: il "primo Stato” cerca il suo primo Presidente Usa Sky Tg24 carlo bonomi foto di bacco (2)

Luca Monticelli per “la Stampa” carlo bonomi foto di bacco (2) Nessun cedimento alla linea sui contratti: «Non accetteremo richieste fuori mercato». Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, prova ...

Luca Monticelli per “la Stampa” carlo bonomi foto di bacco (2) Nessun cedimento alla linea sui contratti: «Non accetteremo richieste fuori mercato». Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, prova ...