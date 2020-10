Usa 2020 | affluenza record per il voto anticipato Ma sono gli under 30 che potrebbero fare la differenza

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Sabato anche Donald Trump si è unito ai milioni di americani che hanno già votato alle elezioni Usa. Lo ha fatto in Florida, dove ha trasferito la propria residenza da quando, nell’ottobre del 2019, ha litigato con le autorità newyorchesi. La data ufficiale delle elezioni rimane comunque il 3 novembre – il martedì dopo il primo lunedì di novembre, come da tradizione – ma gli Stati americani permettono di votare in anticipo (il cosiddetto early voting), per posta o, in alcuni casi, anche di persona. Con l’epidemia di Coronavirus è diventata un’alternativa più allettante e, a giudicare dai primi dati, ancora più popolare. EPA/KYLE GRILLOT Ilin California, 24 ottobreI dati sull’: si va verso un ...