Usa 2020: 58,7 milioni di americani hanno già votato, più del 2016 (Di lunedì 26 ottobre 2020) A nove giorni dall'Election Day, più di 58,7 milioni di americani hanno già votato, superando il numero di voti anticipati del 2016, pari a 58,3 milioni. Nel 2016 i 58,3 milioni di voti espressi prima del giorno delle elezioni equivalsero a circa il 42% di tutte le schede elettorali delle presidenziali.Quest'anno la pandemia di Covid-19 sta favorendo il ricorso al voto anticipato di persona e via posta. Rispetto al 2016, è aumentata la quota del voto espresso dai giovani di età compresa tra 18 e 29; gli elettori di età pari o superiore a 30 anni costituiscono ancora la stragrande maggioranza del voto anticipato, ma la loro quota è leggermente diminuita rispetto a quattro anni fa. Il calo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 ottobre 2020) A nove giorni dall'Election Day, più di 58,7digià, superando il numero di voti anticipati del, pari a 58,3. Neli 58,3di voti espressi prima del giorno delle elezioni equivalsero a circa il 42% di tutte le schede elettorali delle presidenziali.Quest'anno la pandemia di Covid-19 sta favorendo il ricorso al voto anticipato di persona e via posta. Rispetto al, è aumentata la quota del voto espresso dai giovani di età compresa tra 18 e 29; gli elettori di età pari o superiore a 30 anni costituiscono ancora la stragrande maggioranza del voto anticipato, ma la loro quota è leggermente diminuita rispetto a quattro anni fa. Il calo ...

