Uova ' piegate' | il video è virale su TikTok | ecco come prepararle

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Su; comparso unche suggerisce un modo originale e meraviglioso per preparare lefritte! Si tratta di un metodo per cucinare lefritte '' su se stesse, cuocendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Uova piegate

Il Messaggero

Su TikTok è comparso un video virale che suggerisce un modo originale e meraviglioso per preparare le uova fritte! Si tratta di un metodo per cucinare le uova fritte “piegate” ...In un video virale di TikTok sono comparse le ‘uova piegate’, ma come fare per prepararle? Ecco tutti i trucchi per realizzare questa meravigliosa ricetta!