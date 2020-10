Uomini e Donne, il ritorno di Gemma che scongiura l’addio: anticipazioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Che quello di Gemma Galgani non fosse un addio vero e proprio era alquanto scontato, e infatti nella puntata di Uomini e Donne registrata venerdì 23 ottobre la dama è ancora grande protagonista nel programma di Maria De Filippi. Precedentemente la torinese aveva lasciato lo studio in seguito a una pesante lite con Tina Cipollari, e sul web aleggiava il sospetto che questa volta Gemma volesse dire per sempre basta alla propria esperienza televisiva. Il ritorno di Gemma Eppure non è così. Come riporta il sito Ilvicolodellenews.it la nuova puntata si apre con un video nel quale la Galgani si sfoga contro la Cipollari per le cattiverie dette dall’opinionista. Nella clip nomina anche Giorgio Manetti, il suo storico ex, dando quindi modo a Tina e ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 26 ottobre 2020) Che quello diGalgani non fosse un addio vero e proprio era alquanto scontato, e infatti nella puntata diregistrata venerdì 23 ottobre la dama è ancora grande protagonista nel programma di Maria De Filippi. Precedentemente la torinese aveva lasciato lo studio in seguito a una pesante lite con Tina Cipollari, e sul web aleggiava il sospetto che questa voltavolesse dire per sempre basta alla propria esperienza televisiva. IldiEppure non è così. Come riporta il sito Ilvicolodellenews.it la nuova puntata si apre con un video nel quale la Galgani si sfoga contro la Cipollari per le cattiverie dette dall’opinionista. Nella clip nomina anche Giorgio Manetti, il suo storico ex, dando quindi modo a Tina e ...

