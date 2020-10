‘Uomini e Donne’ | Chiara Rabbi rivela cosa la spaventa di Davide Donadei e cosa pensa di Beatrice Buonocore

Leggi su isaechia

(Di lunedì 26 ottobre 2020)è arrivata da poco a Uomini e Donne ma è già riuscita ad attirare l’attenzione del tronista. Il bel pugliese ha mostrato particolare curiosità per la neo corteggiatrice che, ora come ora, si sta contendendo il suo interesse con un’altra ragazza,. Proprio nella puntata andata in onda oggi abbiamo visto ladelusa e amareggiata perché il tronista, nel giorno del suo compleanno, le ha preferito un’uscita con la, che tramite messaggio gli aveva esternato le proprie fragilità e il rammarico di non essere stata scelta per l’esterna. Intervistata da Uomini e Donne magazine,ha raccontato di come si ...