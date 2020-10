Uomini e donne anticipazioni: GIANLUCA e gli altri, cosa succede nei prossimi giorni? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Primo appuntamento della settimana 26-30 ottobre 2020 con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti giunto alla venticinquesima stagione. In queste puntate assisteremo al litigio tra Davide e Beatrice, la quale accuserà il tronista di non averla invitata in esterna per il suo compleanno. L’uomo è infatti uscito con un’altra ragazza e giustificherà questo comportamento con alcuni messaggi malinconici di Chiara, che l’avrebbero spinto ad organizzare un’uscita con lei e ad annullare l’esterna con Beatrice.Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni dall’1 al 7 novembre: tutti (o quasi) contro THOMASNon mancheranno polemiche in studio: Sophie si schiererà dalla parte della Buonocore, dicendo che il tronista avrebbe dovuto farle recapitare qualcosa essendo il suo ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 26 ottobre 2020) Primo appuntamento della settimana 26-30 ottobre 2020 con, il talk show dei sentimenti giunto alla venticinquesima stagione. In queste puntate assisteremo al litigio tra Davide e Beatrice, la quale accuserà il tronista di non averla invitata in esterna per il suo compleanno. L’uomo è infatti uscito con un’altra ragazza e giustificherà questo comportamento con alcuni messaggi malinconici di Chiara, che l’avrebbero spinto ad organizzare un’uscita con lei e ad annullare l’esterna con Beatrice.Leggi anche: BEAUTIFUL,dall’1 al 7 novembre: tutti (o quasi) contro THOMASNon mancheranno polemiche in studio: Sophie si schiererà dalla parte della Buonocore, dicendo che il tronista avrebbe dovuto farle recapitare qualessendo il suo ...

