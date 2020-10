Uno sull’altro nella metro di Roma, Salvini posta la foto. Putiferio contro Conte e la Raggi: «Indegni» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Salvini posta la foto della metro di Roma superaffollata e il web si scatena. «foto di stamattina, metro C di Roma fermata San Giovanni», scrive il leader della Lega sui social. «Un’assurdità. Chiudono luoghi sicuri e controllati come palestre, piscine, cinema e teatri, ma continuano a far ammassare le persone in metropolitana e sugli autobus». Tantissimi cittadini per andare a lavoro sono costretti ad assurdi assembramenti, ma su questa situazione il governo e la Raggi stanno zitti. «Sono al lavoro con sindaci e governatori della Lega – scrive ancora Salvini – perché garantire la sicurezza e al tempo stesso il lavoro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020)ladelladisuperaffollata e il web si scatena. «di stamattina,C difermata San Giovanni», scrive il leader della Lega sui social. «Un’assurdità. Chiudono luoghi sicuri ellati come palestre, piscine, cinema e teatri, ma continuano a far ammassare le persone inpolitana e sugli autobus». Tantissimi cittadini per andare a lavoro sono costretti ad assurdi assembramenti, ma su questa situazione il governo e lastanno zitti. «Sono al lavoro con sindaci e governatori della Lega – scrive ancora– perché garantire la sicurezza e al tempo stesso il lavoro ...

