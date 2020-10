Una vita anticipazioni: Genoveva in ginocchio da Felipe, Marcia pronta ad andare via (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani 27 ottobre 2020? In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1069 di Acacias 38. Felicia stenta a credere che suo figlio sia diventato un gran maleducato e non riesce a capire quale sia il suo obiettivo. Ma Emilio vuole in tutti i modi che Angelines si stanchi di lui e decida di rompere il fidanzamento. Nel frattempo Genoveva ha scoperto che Marcia è la donna di cui Felipe si è innamorato e stenta a credere che possa essere vero…Ursula sembra avere in mente in piano, di che cosa si tratta?Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita, ecco per voi la trama della puntata di domani, 27 ottobre 2020. UNA vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tornano le nostredi Una: che cosa succederà nella puntata di domani 27 ottobre 2020? In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1069 di Acacias 38. Felicia stenta a credere che suo figlio sia diventato un gran maleducato e non riesce a capire quale sia il suo obiettivo. Ma Emilio vuole in tutti i modi che Angelines si stanchi di lui e decida di rompere il fidanzamento. Nel frattempoha scoperto cheè la donna di cuisi è innamorato e stenta a credere che possa essere vero…Ursula sembra avere in mente in piano, di che cosa si tratta?Non ci resta che scoprirlo con ledi Una, ecco per voi la trama della puntata di domani, 27 ottobre 2020. UNA...

