UNA VITA, anticipazioni dall’1 al 7 novembre 2020 (Di lunedì 26 ottobre 2020) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 1 a sabato 7 novembre 2020: Genoveva prima di partire si congeda da Lolita; poi chiede perdono a Rosina, ma non lo ottiene, e inVITA Marcia a prendersi cura di Felipe come avrebbe fatto lei stessa.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni dall’1 al 6 novembre 2020Ramon accetta di restare a vivere in casa con Lolita e Antonito. Ledesma torna con Angelines da Avila e fa delle esplicite avances a Felicia. Dopo aver fatto allusioni sulla pericolosità di Marcia davanti a Susana e Rosina, Ursula annuncia alla giovane che anche lei lascerà Acacias. Genoveva lascia Acacias. Emilio e Cinta decidono di presentare ad Angelines un simpatico ragazzo, sperando che tra i due scocchi la ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 26 ottobre 2020)e trame settimanali telenovela Unada domenica 1 a sabato 7: Genoveva prima di partire si congeda da Lolita; poi chiede perdono a Rosina, ma non lo ottiene, e inMarcia a prendersi cura di Felipe come avrebbe fatto lei stessa.Leggi anche: IL SEGRETO,dall’1 al 6Ramon accetta di restare a vivere in casa con Lolita e Antonito. Ledesma torna con Angelines da Avila e fa delle esplicite avances a Felicia. Dopo aver fatto allusioni sulla pericolosità di Marcia davanti a Susana e Rosina, Ursula annuncia alla giovane che anche lei lascerà Acacias. Genoveva lascia Acacias. Emilio e Cinta decidono di presentare ad Angelines un simpatico ragazzo, sperando che tra i due scocchi la ...

