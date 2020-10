Un posto al sole anticipazioni: novità, arriverà una CONTESSA! Chi è? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Parte una nuova settimana con Un posto al sole, che sarà caratterizzata soprattutto dalla situazione emotiva di Niko Poggi (Luca Turco). Il giovane avvocato preoccuperà sempre di più la sua famiglia con il suo strano stato d’animo e, mentre si avvicinerà sempre di più a Leonardo Arena (Erik Tonelli), manifesterà l’intenzione di lasciare il lavoro allo Studio Navarra.Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: GIANLUCA e gli altri, cosa succede nei prossimi giorni?Occhio invece a qualcosa di brutto che accadrà in tempi brevi a Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi): i due a fine settimana partiranno per Indica, ma avranno uno spiacevole imprevisto lungo il tragitto: saranno aggrediti! Maggiori dettagli nei nostri prossimi post. Un posto al ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 26 ottobre 2020) Parte una nuova settimana con Unal, che sarà caratterizzata soprattutto dalla situazione emotiva di Niko Poggi (Luca Turco). Il giovane avvocato preoccuperà sempre di più la sua famiglia con il suo strano stato d’animo e, mentre si avvicinerà sempre di più a Leonardo Arena (Erik Tonelli), manifesterà l’intenzione di lasciare il lavoro allo Studio Navarra.Leggi anche: Uomini e donne: GIANLUCA e gli altri, cosa succede nei prossimi giorni?Occhio invece a qualcosa di brutto che accadrà in tempi brevi a Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi): i due a fine settimana partiranno per Indica, ma avranno uno spiacevole imprevisto lungo il tragitto: saranno aggrediti! Maggiori dettagli nei nostri prossimi post. Unal ...

