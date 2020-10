Un posto al sole, anticipazioni 28 ottobre: la decisione di Clara (Di lunedì 26 ottobre 2020) La dolce Clara prenderà una decisione importante per il suo futuro a Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata in onda il 28 ottobre, rivelano che la ragazza seguirà un consiglio di Angela e dirà ad Alberto che ha intenzione di tornare a vivere a casa sua. Nel frattempo, Niko che si è avvicinato molto a Leonardo Arena, trascurerà sempre più il suo lavoro mentre Bice inizierà a fare la corte a Cotugno. Infine, Serena e Filippo sembreranno essere ad un passo dalla riconciliazione, ma una notizia potrebbe rompere nuovamente il delicato e ritrovato equilibrio. Un posto al sole, anticipazioni 28 ottobre: Serena e Filippo vicini alla riconciliazione Le ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 ottobre 2020) La dolceprenderà unaimportante per il suo futuro a Unal. Lerelative alla puntata in onda il 28, rivelano che la ragazza seguirà un consiglio di Angela e dirà ad Alberto che ha intenzione di tornare a vivere a casa sua. Nel frattempo, Niko che si è avvicinato molto a Leonardo Arena, trascurerà sempre più il suo lavoro mentre Bice inizierà a fare la corte a Cotugno. Infine, Serena e Filippo sembreranno essere ad un passo dalla riconciliazione, ma una notizia potrebbe rompere nuovamente il delicato e ritrovato equilibrio. Unal28: Serena e Filippo vicini alla riconciliazione Le ...

