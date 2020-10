Un posto al sole | anticipazioni 27 ottobre | Leonardo porta Niko sulla cattiva strada?

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La crisi personale disarà sempre più profonda a Unal. Lerelative alla puntata in onda il 27, rivelano che il ragazzo si vedrà sempre più spesso con, il quale non avrà una buona influenza su di lui. Nel frattempo, Angela sarà preoccupata per Clara, in quanto, temerà che Alberto possa continuare a farla soffrire. Infine, Giulia riceverà una notizia che aspettava da diverso tempo mentre Michele si ritroverà conteso tra Bice e sua moglie Silvia. Unal27sempre più vicino aLeUn ...