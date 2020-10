Umtiti: “In estate il Lione mi ha cercato” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il difensore del Barcellona ha confermato l’interesse della sua ex squadra nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Queste le parole di Umtiti a Canal+: “Il Lione è la mia squadra, è la mia città. Sarò sempre grato a questa squadra perchè mi ha dato l’opportunità di giocare in Champions e di ricevere la chiamata della Nazionale. Quest’estate mi hanno cercato, ci sono stati dei contatti. Però l’interesso non è mai diventato qualcosa di concreto e decisivo per il trasferimento”. Foto: Twitter personale Umtiti L'articolo Umtiti: “In estate il Lione mi ha cercato” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il difensore del Barcellona ha confermato l’interesse della sua ex squadra nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Queste le parole dia Canal+: “Ilè la mia squadra, è la mia città. Sarò sempre grato a questa squadra perchè mi ha dato l’opportunità di giocare in Champions e di ricevere la chiamata della Nazionale. Quest’mi hanno cercato, ci sono stati dei contatti. Però l’interesso non è mai diventato qualcosa di concreto e decisivo per il trasferimento”. Foto: Twitter personaleL'articolo: “Inilmi ha cercato” proviene da Alfredo Pedullà.

