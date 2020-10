Ultimo miglio Così Trump e Biden provano l’all-in

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ultima settimana di campagna elettorale negli Stati Uniti, dove quasi 60 milioni di elettori hanno già votato – 58,7, stando agli ultimi dati disponibili, più di quanti votarono in anticipo, di persona o per posta, nel 2016, quando furono il 42% del totale. Donalde Joe, i due candidati dei maggiori partiti, concentrano le loro presenze negli Stati in bilico, mentre il Senato si riunisce oggi per confermare la nomina alla Corte Suprema della giudice Amy Coney Barrett. Nelle ultime 48 ore, l’Amministrazioneha ottenuto due successi in politica estera – l’adesione del Sudan al piano di pace per il Medio Oriente, con la normalizzazione delle relazioni con Israele, e la mediazione di una tregua tra Armenia e Azerbaigian, il cui impatto sul voto resta, però, da valutare. Secondo ...