Tutto chiuso dopo le 18 00 Cosa accade al Coronavirus dopo quell’ora?

(Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ultimo Dpcm da Palazzo Chigi chiude le attività alle ore 18.00. Maalla carica virale delquell’ora? Nulla! “Sono senza parole, con questo nuovo decreto credo che sia giunta la fine per me di questa avventura nella ristorazione”. Sono queste le parole, amarissime, del titolare di “Blu Notte”, ristorante e pizzeria che … L'articolole 18.00.alquell’ora? proviene da www.meteoweek.com.

Altrimenti? Altrimenti rischiamo di ritrovarci alla fine dell'emergenza con tutte le serrande chiuse e noi imprenditori con debiti trentennali che ci riducono praticamente in schiavitù. Aspettiamo il ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, punta il dito contro il governo, accusandolo di punire quei luoghi dove in realtà tutte le norme anti-contagio ... Chi sbaglia paga e chiude. Ma non possono ...