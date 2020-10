Tu sì que vales, Jessica balla per il fidanzato scomparso: giudici in lacrime (Di lunedì 26 ottobre 2020) lacrime e intense emozioni a Tu sì que vales, dove la giovane Jessica Carbone ha portato sul palco la sua storia di dolore e rinascita dopo la morte del fidanzato. I giudici del talent si sono commossi al punto da non trattenere il pianto per un racconto d’amore che supera ogni distanza: “Avevo smesso di ballare, lui è dentro di me“. Tu sì que vales: la storia di Jessica Carbone e Antonino Esibizione speciale a Tu sì que vales, con il ballo di Jessica per fidanzato scomparso Antonino. La storia della giovane coppia, parafrasata dai passi della 23enne sul palco di Canale 5, ha commosso tutti, giudici in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 ottobre 2020)e intense emozioni a Tu sì que, dove la giovaneCarbone ha portato sul palco la sua storia di dolore e rinascita dopo la morte del. Idel talent si sono commossi al punto da non trattenere il pianto per un racconto d’amore che supera ogni distanza: “Avevo smesso dire, lui è dentro di me“. Tu sì que: la storia diCarbone e Antonino Esibizione speciale a Tu sì que, con il ballo diperAntonino. La storia della giovane coppia, parafrasata dai passi della 23enne sul palco di Canale 5, ha commosso tutti,in ...

