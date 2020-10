Trump al comizio elettorale: “Accendete la tv e sentite solo Covid, Covid, Covid, Covid. Dal 4 novembre non ne parleremo più” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Ogni volta che accendete la tv, si parla solo di Covid. Covid, Covid, Covid, Covid. Se cade un aereo, e muoiono 500 persone non ne parlano. Io l’ho avuto e sono immune”. È un passaggio del comizio che il presidente Usa Donald Trump ha fatto a Lumberton, in North Carolina, durante il quale se l’è presa con stampa e televisioni, colpevoli secondo il suo ragionamento di parlare troppo dell’epidemia di coronavirus. Eppure solo negli Stati Uniti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Ogni volta che accendete la tv, si parladi. Se cade un aereo, e muoiono 500 persone non ne parlano. Io l’ho avuto e sono immune”. È un passaggio delche il presidente Usa Donaldha fatto a Lumberton, in North Carolina, durante il quale se l’è presa con stampa e televisioni, colpevoli secondo il suo ragionamento di parlare troppo dell’epidemia di coronavirus. Eppurenegli Stati Uniti ...

