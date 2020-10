Trova la madre morta nel suo letto, il figlio si toglie la vita. La scoperta nella loro casa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una tragedia nella tragedia in provincia di Cremona. Prima la morte nel sonno di un’anziana insegnante di 78 anni, molto conosciuta nella zona, e poi, proprio a seguito di questa perdita, il figlio 52enne decide di togliersi la vita. È successo tutto nello stesso appartamento dove i due vivevano, in un paesino del cremonese, e la notizia è stata diffusa dal quotidiano locale “La Provincia di Cremona”. A Trovare il corpo senza vita della donna è stato proprio il figlio che, travolto dal dolore, ha scelto il suicidio come estremo gesto di disperazione. Inutile l’arrivo dei soccorritori che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi. Sui dettagli della dinamica mancano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una tragediatragedia in provincia di Cremona. Prima la morte nel sonno di un’anziana insegnante di 78 anni, molto conosciutazona, e poi, proprio a seguito di questa perdita, il52enne decide dirsi la. È successo tutto nello stesso appartamento dove i due vivevano, in un paesino del cremonese, e la notizia è stata diffusa dal quotidiano locale “La Provincia di Cremona”. Are il corpo senzadella donna è stato proprio ilche, travolto dal dolore, ha scelto il suicidio come estremo gesto di disperazione. Inutile l’arrivo dei soccorritori che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi. Sui dettagli della dinamica mancano ...

