"Troppo tardi. Sapete cosa mi ricorda questa situazione?". Sallusti gela tutti a Non è l'Arena: Conte e Italia, una fine rovinosa | Video

"Un colpo a salve". Alessandro Sallusti, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena, si mostra scettico sul Dpcm firmato domenica mattina da Giuseppe Conte che di fatto istituisce un semi lockdown fino al 24 novembre. "A salve perché sparato Troppo tardi, la situazione ormai è fuori controllo. Vedo un'analogia molto forte con quello che è accaduto con lo spread nel 2011 - azzarda il direttore del Giornale -. Non so se vi ricordate. Lo spread saliva ogni giorno, in maniera inesorabile, e il governo Berlusconi ogni giorno diceva faremo questo, faremo quello. Era Troppo tardi, e si è visto ...

Ultime Notizie dalla rete : Troppo tardi Per Trump troppo tardi per rimediare | il manifesto Il Manifesto Alessandro Sallusti a Non è l'Arena: "Il coronavirus come lo spread nel 2011, Conte finirà come Berlusconi"

"A salve perché sparato troppo tardi, la situazione ormai è fuori controllo. Vedo un'analogia molto forte con quello che è accaduto con lo spread nel 2011 - azzarda il direttore del Giornale-. Non so ...

