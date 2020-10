Trento, oscura le vetrate del bar per restare aperto dopo la mezzanotte, la polizia lo scopre (Di lunedì 26 ottobre 2020) Trento, oscura le vetrate del suo bar per restare aperto dopo la mezzanotte Il titolare di un bar a nord di Trento avrebbe oscurato le vetrate del suo bar per farlo restare aperto anche dopo la mezzanotte, trasformandolo addirittura in una sala da ballo. Ma la polizia lo ha scoperto e ha chiuso il locale per cinque giorni, mentre l’uomo è accusato di violazione delle norme anti Covid. Secondo la squadra mobile che si è occupata del caso, dall’esterno del locale non era possibile vedere nulla di quanto accadeva all’interno per via di alcuni pannelli che oscuravano le ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020)ledel suo bar perlaIl titolare di un bar a nord diavrebbeto ledel suo bar per farloanchela, trasformandolo addirittura in una sala da ballo. Ma lalo ha scoperto e ha chiuso il locale per cinque giorni, mentre l’uomo è accusato di violazione delle norme anti Covid. Secondo la squadra mobile che si è occupata del caso, dall’esterno del locale non era possibile vedere nulla di quanto accadeva all’interno per via di alcuni pannelli chevano le ...

