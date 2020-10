Trasporti pubblici, davanti alla seconda ondata si moltiplicano le auto: il Covid non ci ha migliorati (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo decenni di scriteriati tagli ai Trasporti pubblici, tagli di linee, tagli di orari, dopo decenni di spinta alla motorizzazione selvaggia, dopo decenni di calo drastico di mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola… ci troviamo nel bel mezzo di un incubo. Con l’inizio della seconda ondata di pandemia Covid, coi mezzi pubblici affollati e persone stipate, l’unica soluzione sembra chiudere tutto. E probabilmente lo è. “La capienza all’80% dei mezzi pubblici che in ore di punta si fa fatica a gestire e controllare è legata al fatto di dover portare a scuola i ragazzi e farli tornare a casa per chi non può permettersi di portali da solo” (parole di Stefano Bonaccini, presidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo decenni di scriteriati tagli ai, tagli di linee, tagli di orari, dopo decenni di spintamotorizzazione selvaggia, dopo decenni di calo drastico di mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola… ci troviamo nel bel mezzo di un incubo. Con l’inizio delladi pandemia, coi mezziaffollati e persone stipate, l’unica soluzione sembra chiudere tutto. E probabilmente lo è. “La capienza all’80% dei mezziche in ore di punta si fa fatica a gestire e controllare è legata al fatto di dover portare a scuola i ragazzi e farli tornare a casa per chi non può permettersi di portali da solo” (parole di Stefano Bonaccini, presidente della ...

Oggi – sostengono Alibrandi e D’Amico – è ancora più attuale la necessità di arrivare ad un trasporto pubblico locale integrato viste le difficoltà dell’emergenza sanitaria attuale con le restrizioni ...

Come riportato da Ansa.it, aumenta la percentuale minima di didattica a distanza nelle classi superiori, vengono modulati ingressi e uscite dalle scuole al fine di non paralizzare il trasporto ...

