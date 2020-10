Tramvia, linea 3: tratto per Bagno a Ripoli, non è necessaria procedura VIA (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una volta terminati i lavori della conferenza dei servizi, sarà effettuata la revisione del contratto e si procederà alla progettazione esecutiva con l’obiettivo di terminarla entro l’estate 2021 Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una volta terminati i lavori della conferenza dei servizi, sarà effettuata la revisione del cone si procederà alla progettazione esecutiva con l’obiettivo di terminarla entro l’estate 2021

Per la linea Libertà-Bagno a Ripoli. Messa in esercizio prevista ad inizio 2024 Nuovo passo avanti verso la realizzazione della linea tranviaria piazza Libertà-Bagno a Ripoli. Si è chiusa la procedura ...

Tramvia: non necessaria la valutazione di impatto ambientale

