(Di lunedì 26 ottobre 2020) Unaditrasformatasi presto in. La vittima è il festeggiato, undi soli 3, che si è ucciso accidentalmente con unatrovata in casa. Un ennesimo incidente ...

leggoit : Tragedia in Texas, bambino di tre anni prende la pistola e si ammazza durante la sua festa di compleanno - GazzettaDelSud : Tragedia in #Texas, bimbo di 3 anni si uccide sparandosi con la pistola del papà -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Texas

Una festa di compleanno trasformatasi presto in tragedia. La vittima è il festeggiato ... La tragica vicenda è accaduta in Texas, nella cittadina di Porter, a qualche decina di chilometri da Houston.Una festa di compleanno trasformatasi presto in tragedia. La vittima è il festeggiato, un bambino di soli 3 anni, che si è ucciso accidentalmente con una pistola trovata in casa.