Tragedia a Milano, il dramma di Sebastiano. Il papà: "E' andato via da eroe"

Venerdì sera lungo la teem, tangenziale esterna di Milano, tra Pozzuolo Martesana e Gessate, ha perso la vita Sebastiano Randone un giovane di ventinove anni. Un tamponamento si è rivelato una Tragedia. Un gesto di altruismo ha portato il ventinovenne a scendere dall'auto per aiutare un altro uomo e viene travolto da un tir.

Sebastiano Randone, 29 anni, è stato travolto è ucciso da un camion sulla tangenziale esterna di Milano: stava aiutando un automobilista che lo aveva tamponato.

Merate, scende dall’auto per prestare soccorso e viene travolto da un camion: muore un 29enne

Si chiamava Sebastiano Randone il ragazzo di 29 anni morto venerdì sera dopo essere stato travolto da un camion lungo la tangenziale esterna di Milano ...

