Tragedia a Cremona | la madre muore nel sonno e il figlio disperato si suicida

Una anziana donna di Cremona è deceduta a seguito di un malore ... I soccorritori sono intervenuti nell’abitazione, scoprendo la tragedia famigliare quando era ormai troppo tardi. Per madre e figlio ...Tragedia in provincia di Cremona, in Lombardia. Una donna di 78 anni è morta per un malore e il figlio, travolto dal dolore, si è tolto la vita.