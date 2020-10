Traffico Roma del 26-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) LuceverdeBuona giornata ben trovati a questo appuntamento al microfono Simone Cerchiara incidenti stanno rallentando ilsulla via Aurelia Antica abbiamo disagi tra la via Aurelia e via di Bravetta sul Viale Vaticano per incidente rallentamenti verso la zona Prati Lungotevere Gianicolense un incidente provoca ripercussioni sulla tangenziale avvenuto un incidente verso lo stadio altezza corso Francia anche a Colli Aniene attenzione un incidente Ci troviamo tra Viale Franceschini e Viale Togliatti lavori invece potrebbero provocare ripercussioni sulla via Tuscolana altezza Cinecittà andando verso il Quadraro e per lavori disagi possibili sulla via Appia tra Ciampino e il raccordo In conclusione l’invito restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla ...