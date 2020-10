Tradisce il marito per sbaglio il primo giorno di matrimonio: nel bagno succede il panico… (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come si può tradire una persona senza rendersene conto? Potrebbe sembrare impossibile, irreale, in realtà la donna protagonista di questa storia potrebbe dimostra che tutto è possibile. Dunque, in breve, è accaduto che: la sposa ha tradito lo sposo con il testimone la prima sera di nozze. Una storia assurda, finita male Dunque tutto accaduto in una notte, la prima notte di nozze. Siamo in Cina e i due sposini hanno scelto di trascorrere la prima notte insieme da sposati in un albergo con gli altri invitati. Una bella iniziativa che però ha preso una brutta piega. Durante la notte, la moglie è andata in bagno, bagno che si trova fuori dalla propria stanza. Quando è rientrata in camera, insonnolita e stanca, si è rimessa a letto, ma ha scelto di svegliare il marito per un po’ ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come si può tradire una persona senza rendersene conto? Potrebbe sembrare impossibile, irreale, in realtà la donna protagonista di questa storia potrebbe dimostra che tutto è possibile. Dunque, in breve, è accaduto che: la sposa ha tradito lo sposo con il testimone la prima sera di nozze. Una storia assurda, finita male Dunque tutto accaduto in una notte, la prima notte di nozze. Siamo in Cina e i due sposini hanno scelto di trascorrere la prima notte insieme da sposati in un albergo con gli altri invitati. Una bella iniziativa che però ha preso una brutta piega. Durante la notte, la moglie è andata inche si trova fuori dalla propria stanza. Quando è rientrata in camera, insonnolita e stanca, si è rimessa a letto, ma ha scelto di svegliare ilper un po’ ...

