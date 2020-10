Tracciamento | terapie intensive | medici e letti Dal governo soltanto annunci

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) E certo, come no. Il bastone dei sacrifici con la carota di un Natale quantomeno dignitoso (anche se c'è qualche virologo che già prova a grattar via il sogno). L'epica della condivisione dello sforzo. Che poi condivisione manco per niente. Perché mentre praticamente tutto il comparto produttivo italiano deve metter mano al portafogli c'è un ragionamento da fare. Ossia come siamo arrivati sin qui, con la paura del collasso degli ospedali e la nuova narrazione emergenziale. Ecco qualche cifra. La prima è quella sul bando per le nuove(3500) e sub(4100), che è partitoil primo ottobre. Così come rimane sul tavolo l'altro tema, ossia quello della carenza died infermieri. Al 9 ottobre risultano assunti circa 30 ...