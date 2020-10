Torino, incidenti e tensione alla manifestazione contro il Dpcm – VIDEO (Di lunedì 26 ottobre 2020) Torino, incidenti e tensione alla manifestazione contro il Dpcm. Dopo Napoli, anche nel capoluogo piemontese la protesta degenera A Torino come a Naòoli. è alta tensione. Una delle manifestazioni contro il Dpcm del governo, organizata (e lanciata da almeno un paio di giorni) in piazza Castello davanti al palazzo della Regione, è degenerata. Un centinaio … L'articolo Torino, incidenti e tensione alla manifestazione contro il Dpcm – VIDEO proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020)il. Dopo Napoli, anche nel capoluogo piemontese la protesta degenera Acome a Naòoli. è alta. Una delle manifestazioniildel governo, organizata (e lanciata da almeno un paio di giorni) in piazza Castello davanti al palazzo della Regione, è degenerata. Un centinaio … L'articoloilproviene da Inews.it.

al29751 : RT @giusmo1: La protesta infiamma le piazze: incidenti a Milano, Torino e Trieste - repubblica : RT @giusmo1: La protesta infiamma le piazze: incidenti a Milano, Torino e Trieste - giusmo1 : La protesta infiamma le piazze: incidenti a Milano, Torino e Trieste - _LuigiJMC : RT @Vera_Graziani: A Milano le proteste ci sono state, così come a Torino e Roma pure nei mesi passati.. Ma non ci sono stati incidenti.. E… - Vera_Graziani : A Milano le proteste ci sono state, così come a Torino e Roma pure nei mesi passati.. Ma non ci sono stati incident… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino incidenti Incidente a Torino: scontro all'incrocio, coinvolta anche un'auto dei carabinieri. Tre feriti TorinoToday Coronavirus: allerta del Viminale, alta tensione a Napoli. Scontri con la polizia a Milano e Torino

Cronaca - In migliaia in piazza da Milano, a Napoli, a Palermo, a Torino, a Roma. Non si ferma la rabbia dei ristoratori, dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati dal nuovo Dpcm.

Coronavirus: allerta del Viminale, rischio tensioni sociali. Corteo contro De Luca a Napoli

Cronaca - In migliaia in piazza da Milano, a Napoli, a Palermo, a Torino, a Roma. Non si ferma la rabbia dei ristoratori, dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati dal nuovo Dpcm.

Cronaca - In migliaia in piazza da Milano, a Napoli, a Palermo, a Torino, a Roma. Non si ferma la rabbia dei ristoratori, dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati dal nuovo Dpcm.Cronaca - In migliaia in piazza da Milano, a Napoli, a Palermo, a Torino, a Roma. Non si ferma la rabbia dei ristoratori, dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati dal nuovo Dpcm.